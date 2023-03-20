Срок действия истекающих в 2023 году водительских прав продлен на три года
Срок действия водительских прав, истекших в 2022 году или истекающих в 2023, автоматически продлен на три года. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе расширенной коллегии ведомства.
По словам министра, это было сделано для удобства водителей и снижения административной нагрузки на органы МВД, передает ТАСС.
Инициатором продления срока действия водительских удостоверений выступило МВД совместно с Минэкономразвития России. Соответствующее постановление правительства было подписано в апреле прошлого года.