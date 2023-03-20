Путин потребовал от силовиков жестко пресекать попытки раскачать общество

Владимир Путин призвал силовиков пресечь попытки "раскачать наше общество".

На коллегии МВД президент России отметил, что за последний год выросло количество преступлений экстремистской направленности.

"Все попытки провести незаконные акции и попытки экстремистов раскачать общество должны жестко пресекаться. Сохранение единства общества – это всегда важно, в современных условиях она приобретает особое значение. <…> Жестко надо пресекать любые попытки противника и его агентуры раскачать наше общество. Мы читаем такие документы, где они ставят такие задачи", - сообщил президент.