Все ради населения. На Среднем Урале увеличили стоимость замены аварийных лифтов до 75%

На фоне роста тарифов капремонта, услуг ЖКХ и электричества, свердловчан огорошили еще одной "приятной" новостью - теперь жители домов смогут заменить свои лифты в рассрочку. Есть одно "но" - других программ в регионе больше не будет, как и той, когда УК или ТСЖ могли оплатить всего 20-30% от стоимости всех работ.

О новом механизме заявил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. По его словам, 25% от стоимости дом оплачивает сразу, а оставшиеся 50% может оплачивать ежемесячно в течение пяти лет. Председатель ТСЖ одного из домов в Юго-Западном районе Екатеринбурга на условиях анонимности подтвердил информацию, отметив, что новость о закрытии предыдущей программы стала для всех неожиданностью.

"В администрации 17 числа было собрание. Они сказали так - старая программа закрывается, открывается новая. Требования по новой программе будут через 1,5 месяца изложены жителям. Сейчас они их оформляют. Они хотят - субсидия от региона 25% (раньше было до 80%), оплата сразу же 25% и потом еще 50% мы оплачиваем 5 лет в рассрочку. Всего мы платим 75% от стоимости лифта, но это только если речь идет о замене", - рассказали в ТСЖ.

По словам председателя, в данных условиях дому, вероятнее, будет проще отказаться от программы и выбираться своими силами, предпочтя замене модернизацию. На сегодняшний день замена только одного лифта по программе обойдется примерно в 2,6 млн рублей, однако модернизация, в которую входят замена кабины, троса и двигателя - "всего" в 1,7 млн. Сейчас те дома, которые рассчитывали на программу по замене, пересматривают свои планы и готовятся к собраниям жильцов.

По словам Смирнова, программу решили ввести из-за того, что в домах со спецсчетами не всегда накоплена достаточная сумма для покупки оборудования. Якобы это все делается "для помощи жителям". Однако откуда жители этих же домов последующие пять лет будут брать деньги на другие нужды дома - капремонт, замену труб и электрики - в ЖКХ не ответили. Вероятно, ответ плавно вытекает из новости, от которой большинство свердловчан все еще пребывают в шоке, а именно - увеличенная на 40% стоимость капремонта. Получается не столько помощь от областного правительства горожанам, сколько медвежья услуга.

"У меня уже готов пакет документов для выхода на собрание, где стоят условия старой программы. Планировали провести в этом месяце и подать заявку. По старой программе мы должны были чуть больше 30% своих средств дать, а не 75%. Они почему и подняли ставку содержания за капремонт до 14 рублей - по этой причине, что программа отменилась. А за 75% наших денег мы лучше сделаем модернизацию, а не замену. Нашему дому больше 40 лет, лифты ни разу не менялись, и сейчас это проблема не одного дома - таких в городе десятки", - отметили в ТСЖ.

Стоит подчеркнуть, что часть домов просто не имела возможности подать заявку на старую программу в предыдущие годы не только из-за нехватки денег, но и по причине "крышевания" со стороны недобросовестных УК. Подать заявку от дома могут только ТСЖ или УК, для этого им необходим доступ к спецсчету дома, однако не все дома были готовы открыть доступ управляющим компаниям, за которыми не раз замечали нецелесообразное обращение с их кровно заработанными.

Как сообщает департамент информполитики региона, все лифты старше 25 лет в многоквартирных домах со спецсчетами должны быть заменены до 2025 года, а это почти 3,5 тыс. лифтов.

Напомним, последняя акция против повышения тарифов прошла в Екатеринбурге в конце прошлого месяца. Организатором выступила КПРФ от Свердловской области. Позднее лидер реготделения партии в ЗакСО Александр Ивачев заявил, что после выступлений на членов фракции стали нападать. Неизвестные уголовного вида отбирали газету "Свердловская правда" с критикой новых тарифов и угрожали избиением всем, кто будет раздавать газеты коммунистической партии. Последнее такое нападение закончилось тем, что неизвестные брызнули в глаза партийцу газом из перцового баллончика.

Добавим, что 15 свердловских городов объединились для подачи коллективных исков в Свердловский областной суд из-за резкого повышения тарифов.