В Челябинске будут судить директора фирмы за невыплату работникам зарплаты на 1,5 млн рублей

В Челябинске будут судить директора компании "СТР Холдинг" за невыплату работникам заработной платы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Организация занимается реализацией металлопроката. По версии следствия, обвиняемая в период с декабря 2021 г. по сентябрь 2022 г. не выплачивала зарплату и иные выплаты 22 работникам при достаточном наличии денежных средств на счетах организации.

Долг перед работниками составил более 1,5 млн рублей.