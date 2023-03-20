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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

В Екатеринбурге суд вновь отказался выпускать торговца девушками на свободу

В Екатеринбурге суд в очередной раз отказал в досрочном освобождении из колонии мужчине, отбывающему серьезный срок за торговлю людьми и вовлечение в занятие проституцией.

Напомним, Янай Ави отбывает 16 лет в уральской колонии по приговору Московского окружного военного суда от 25 апреля 2011 года. Он признан виновным в целом ряде преступлений, в том числе особо тяжких. Как показало расследование, под руководством Ави было создано преступное сообщество, занимавшееся торговлей людьми – продажей девушек для занятия проституцией в зарубежных странах.

Недавно главарь ОПС подал ходатайство о замене неотбытой части срока на более мягкий вид наказания. Однако прокуратура выступила против. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, за время, проведенное за решеткой, Янай неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности за нарушения порядка. В прокуратуре отметили, что его поведение не было стабильно правопослушным.

В итоге Чкаловский районный суд Екатеринбурга согласился с мнением прокурора и в удовлетворении ходатайства Ави отказал. Торговец девушками продолжит отбывать свой срок в местах лишения свободы.

Напомним, ранее Янай Ави уже несколько раз пытался досрочно выйти на свободу. Однако каждый раз суд отказывал ему в УДО.

Теги: суд, торговец, прокуратура, колония



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