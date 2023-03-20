Члены Синода УПЦ прибыли к офису Зеленского, прося о встрече

Предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий и члены Священного Синода приехали к офису Владимира Зеленского, чтобы встретиться с ним. Поводом стал захват Киево-Печерской лавры и изгнание из нее монахов, что анонсировал Зеленский.

К архиереям вышел представитель Зеленского, чтобы взять у них обращение. Однако члены Синода настаивают на личной встрече с Зеленским.

Сегодня состоялось заседание Священного Синода, на котором обсуждалось, что делать дальше. Члены Синода написали обращение к Зеленскому и хотят ему лично объяснить сложившуюся ситуацию.

"Дальнейшие действия Синода зависят от того, насколько адекватно руководство государства отреагирует на позицию миллионов верующих УПЦ", - заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела митрополит Нежинский и Прилукский Климент.

Представители украинского режима открыто заявляют, что готовы к силовому захвату лавры и изгнанию монахов, которые отказываются самостоятельно покинуть обитель. Накануне митрополит Онуфрий призвал паству встать на молитву "за нашу Украину, за власть, за воинство и за весь наш народ, чтобы Господь благословил всех нас миром", а также за братию обители.