В Челябинске жители "немецкого квартала" просят признать их дом аварийным

В Челябинске жители "немецкого квартала" добиваются, чтобы их дом признали аварийным, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения "Единой России".

Речь идет о доме №32 по улице Социалистическая. Здание было построено в 1940-е годы. По словам жителей, сейчас оно находится в аварийном состоянии, у них постоянные проблемы с отоплением, протечкой крыши, старой сантехникой и канализацией. С 2014 года они добиваются, чтобы здание признали аварийным. Жильцы обратились к председателю совета депутатов Металлургического района Алексею Четвернину с просьбой провести независимую экспертизу по признанию здания непригодным для проживания.

Депутат помог гражданам организовать независимую экспертизу здания. Все материалы будут направлены в управление жилищно-коммунального хозяйства для рассмотрения на заседании специальной комиссии при администрации города.

Напомним, в марте 2019 года госкомитет на основании экспертизы исключил из списка особо охраняемых объектов культурного наследия ансамбль жилых домов на улице Социалистической в Металлургическом районе города. По мнению краеведов, экспертиза была проведена некачественно, в связи с чем они обратились в суд. В марте 2020 года Центральный районный суд повторно рассмотрел иск краеведов о судьбе "немецкого квартала". Административный иск был удовлетворен частично. Суд признал незаконным приказ госкомитета об исключении квартала домов по улице Социалистической в Металлургическом районе из реестра объектов культурного наследия и обязал повторно рассмотреть вопрос о возможности включения "немецкого квартала" в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.

В июне 2021 года "немецкий квартал" в Металлургическом районе не признали объектом культурного наследия.