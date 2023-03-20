20 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: В.Н. Горелых

Путин: Если дело в отношении предпринимателя не имеет судебной перспективы – не надо его заводить

Президент России Владимир Путин призвал силовиков отказаться от возбуждения уголовных дел в отношении бизнеса, если они не имеют перспектив.

"Прошу контролировать обоснованность уголовных дел в отношении предпринимателей. Иногда сразу очевидно, что дело не имеет судебной перспективы – не надо его заводить, это дестабилизирует ситуацию", - заявил глава государства на коллегии МВД.

Он добавил, что полиции вместе с другими силовыми ведомствами и правительством стоит продолжить работу по декриминализации ряда экономических преступлений.

Теги: экономические преступления, владимир путин, предприниматели



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