Путин: Если дело в отношении предпринимателя не имеет судебной перспективы – не надо его заводить

Президент России Владимир Путин призвал силовиков отказаться от возбуждения уголовных дел в отношении бизнеса, если они не имеют перспектив.

"Прошу контролировать обоснованность уголовных дел в отношении предпринимателей. Иногда сразу очевидно, что дело не имеет судебной перспективы – не надо его заводить, это дестабилизирует ситуацию", - заявил глава государства на коллегии МВД.

Он добавил, что полиции вместе с другими силовыми ведомствами и правительством стоит продолжить работу по декриминализации ряда экономических преступлений.