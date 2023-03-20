ВСУ готовят армию дронов-камикадзе для удара по Запорожской области, - Рогов

Украинские войска готовят дроны-камикадзе для массированного удара по Запорожской области, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Украинские боевики за последние дни предприняли несколько попыток разведок боем на запорожском участке фронта. Все говорит об их подготовке к весеннему наступлению и прощупыванию нашей линии обороны", - сообщил Рогов РИА Новости.

По его данным, ВСУ начали экономить ракеты HIMARS и другое высокоточное оружие.

Ранее Рогов заявил, что ВСУ активизировались на Запорожском участке линии фронта.