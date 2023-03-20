20 Марта 2023
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Политика Северо-Кавказский ФО
Фото: Накануне.ru

Кадыров рассказал о роли принятия конституции Чечни в истории республики

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, какое событие является главным в чеченской истории.

"Принятие Конституции Чеченской республики – безусловно, самое главное событие в нашей истории. Этот день разделил жизнь на до и после, укрепил позицию региона в составе сильной державы и определил вектор дальнейшего развития. Сомнительное для многих людей решение о проведении референдума сплотило отчаявшийся народ. Его итоги развеяли все противоречия", - написал Кадыров в своем telegram-канале.

Результатом голосования стало принятие Основного закона, закрепившего республику в составе России, уточнил глава республики.

"Попытки бандитов запугать народ обернулись настоящим восстанием. Общество выступило против терроризма, пустившего глубокие корни на территории республики. С этого момента начался неминуемый крах преступной империи. Хотя впереди был огромный фронт работы по восстановлению городов, районов, сел, гражданской инфраструктуры, налаживанию мирной жизни, чеченский народ искренне верил, что во главе с первым президентом Чеченской республики, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым у нас все получится. Хвала всевышнему Аллаху, сегодня мы с уверенностью говорим, что этот неимоверный труд себя полностью оправдал", - написал Кадыров.

Теги: Рамзан Кадыров, Чечня, конституция



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