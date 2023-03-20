Царев возмутился порядком отбора в армию добровольцев

С 18 марта вступил в силу официальный порядок отбора граждан России в добровольцы, утвержденный приказом министром обороны Сергея Шойгу. Он устанавливает требования к добровольцам и правила пребывания в добровольческих формированиях.

Согласно приказу, функции по отбору и учету добровольцев возложены на военные комиссариаты. Среди оснований для отказа на вступление в ряды добровольцев, в частности, отсутствие российского гражданства, наличие обвинительного приговора, а также непрохождение военной службы по призыву кандидатом призывного возраста.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев возмущен.

"Не служил в армии — в добровольцы не возьмут. Почему?" — написал он.

У ополченцев Донбасса, не служивших в российской армии, нет возможности стать добровольцем, отмечает Царев. Без российского гражданства тоже не берут.

"Знаете, сколько я получил сообщений от желающих защищать Родину, которых не взяли в добровольцы? Очень много. Ну скажите, можно людей, которые такие правила прописывали, назвать умными?" — недоумевает Царев.

На конец 2022 года в зоне СВО пребывали около 20 тысяч человек, отправившихся на помощь военнослужащим по собственному желанию, сообщал Сергей Шойгу. Все вопросы с каждым из кандидатов решались практически в индивидуальном порядке. Сейчас требования унифицированы, в том числе к нормативам по физподготовке.