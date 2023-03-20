В Новом Уренгое инспектора госавтонадзора подозревают в новых коррупционных преступлениях

На Ямале во время расследования уголовного дела в отношении государственного инспектора территориального отдела госавтонадзора, обвиняемой в получении взятки, были выявлены дополнительные эпизоды совершения коррупционных преступлений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

В 2022 г. в Новом Уренгое инспектор, будучи также заместителем председателя аттестационной комиссии, без проведения комиссии и проверки фактических знаний утверждала протоколы по проведению аттестации граждан. Впоследствии эти протоколы направляли в "Росавтотранс" для внесения в единый реестр аттестованных лиц. За свои преступные действия инспектор получила от лиц, желающих получить права на управление автотранспортом без прохождения аттестации, денежные средства в размерах от 10 до 20 тысяч рублей.

В ходе следствия следователями во взаимодействии с сотрудниками ОМВД России по Ноябрьску выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности обвиняемой. Установлено, что трое жителей города Ноябрьска в 2022 году также воспользовались возможностью получить права на управление автотранспортными средствами без прохождения аттестации, передав государственному инспектору взятки через посредника.

В отношении всех взяткодателей возбуждены уголовные дела по ч.3 т.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности фигурантов уголовных дел, сбор и закрепление доказательственной базы.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.