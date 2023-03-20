С Бали депортировали 13 россиян, злоупотребивших туристическими визами

Индонезия депортировала с острова Бали 47 человек, в том числе 13 россиян, которых обвинили в злоупотреблении туристическими визами.

По данным Bloomberg, депортированные иностранцы работали в Индонезии, не получив рабочую визу и вид на жительство. Кроме того, сейчас один гражданин Украины находится под следствием за подделку индонезийских документов, дающих право жить в стране, сообщил глава министерства юстиции острова Ангиат Напитупулу.

Депортация прошла на фоне масштабного рейда в отношении иностранцев на дорогах страны. После череды смертельных аварий местные власти начали проверять, на каких основаниях туристы управляют скутерами и автомобилями.

Издание отмечает, что в Индонезии продолжают действовать упрощенные правила получения виз для россиян и украинцев, хотя на том же Бали уже звучат призывы отозвать упрощенную процедуру из-за многочисленных случаев нарушения законов со стороны приезжих из этих стран.