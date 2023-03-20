В Уральской ассоциации туризма раскритиковали идею об организации туров на перевал Дятлова

20 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кадыров раскритиковал мобилизованных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Уральской ассоциации туризма раскритиковали идею об организации туров на перевал Дятлова

В Уральской ассоциации туризма не видят особого смысла в организации туров на печально известный перевал Дятлова.
Читайте также:

Ранее Telegram-канал "Не для протокола" (предположительно, близкий к администрации свердловского губернатора) сообщил о визите главы региона Евгения Куйвашева на перевал Дятлова. Утверждалось, что Куйвашев отправился туда на снегоходе, чтобы оценить туристический потенциал места. Официально об итогах поездки не сообщалось.

Как заявил на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, данный вопрос нужно оценивать как с правовой, так и с экономической точки зрения.

"С точки зрения экономической целесообразности будет довольно сложно выстраивать этот маршрут как массовый, потому что там нет инфраструктуры. Также нет поблизости населенных пунктов, имеющих любые средства размещения. Безусловно, существует возможность отправлять туда VIP-группы, но для этого требуется сопровождение специально подготовленных людей", - отметил Мальцев.

По его словам, также нужна расширенная страховка. Кроме этого, существует целый ряд моментов, которые учитывает 132-й федеральный закон "Об основах туристской деятельности".

"В данный момент осуществляемые туры (на перевал Дятлова, - прим. ред.) находятся вне правового поля и представляют риск для здоровья и жизни туристов. Поэтому я бы к этому вопросу относился очень деликатно, внимательно и вдумчиво. Но, как любая идея, она имеет право на жизнь", - заключил глава УАТ.

Напомним, недавно в Екатеринбурге прошла традиционная конференция, посвященная изучению причин гибели в 1959 году группы Игоря Дятлова. Среди выступавших был исследователь из Снежинска (Челябинская область), который связал смерть группы с испытанием ракеты Р-12.

Теги: УАТ, перевал Дятлова, туры



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети