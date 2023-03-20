В Уральской ассоциации туризма раскритиковали идею об организации туров на перевал Дятлова

В Уральской ассоциации туризма не видят особого смысла в организации туров на печально известный перевал Дятлова.

Ранее Telegram-канал "Не для протокола" (предположительно, близкий к администрации свердловского губернатора) сообщил о визите главы региона Евгения Куйвашева на перевал Дятлова. Утверждалось, что Куйвашев отправился туда на снегоходе, чтобы оценить туристический потенциал места. Официально об итогах поездки не сообщалось.

Как заявил на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, данный вопрос нужно оценивать как с правовой, так и с экономической точки зрения.

"С точки зрения экономической целесообразности будет довольно сложно выстраивать этот маршрут как массовый, потому что там нет инфраструктуры. Также нет поблизости населенных пунктов, имеющих любые средства размещения. Безусловно, существует возможность отправлять туда VIP-группы, но для этого требуется сопровождение специально подготовленных людей", - отметил Мальцев.

По его словам, также нужна расширенная страховка. Кроме этого, существует целый ряд моментов, которые учитывает 132-й федеральный закон "Об основах туристской деятельности".

"В данный момент осуществляемые туры (на перевал Дятлова, - прим. ред.) находятся вне правового поля и представляют риск для здоровья и жизни туристов. Поэтому я бы к этому вопросу относился очень деликатно, внимательно и вдумчиво. Но, как любая идея, она имеет право на жизнь", - заключил глава УАТ.

Напомним, недавно в Екатеринбурге прошла традиционная конференция, посвященная изучению причин гибели в 1959 году группы Игоря Дятлова. Среди выступавших был исследователь из Снежинска (Челябинская область), который связал смерть группы с испытанием ракеты Р-12.