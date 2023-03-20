Запад должен компенсировать Африке ущерб за колониальную политику – Матвиенко

Запад должен компенсировать Африке ущерб за колониальную политику, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на конференции "Россия – Африка".

"Наше парламентское сообщество может сплотиться вокруг этой инициативы, чтобы призвать бывшие метрополии к политической и моральной ответственности", - заявила спикер палаты.

Она привела в пример до сих пор не компенсированный ущерб Алжиру за проведение французских ядерных испытаний в Сахаре.