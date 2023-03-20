В Петербурге будут судить актера из фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы"

В Санкт-Петербурге мировой суд рассмотрит дело актера Михаила Тарабукина. Материалы были направлены в северную столицу из подмосковных Мытищ, где Тарабукина 20 января этого года остановили полицейские.

"Из протокола следует, что 20.01.2023 в 03.07 Тарабукин в Мытищах управлял автомобилем Mercedes-Benz с признаками алкогольного опьянения: запах, нарушение речи, неустойчивость позы. От освидетельствования на состояние опьянения Тарабукин отказался, как и от дачи пояснений, подписи протокола", - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По ч.1 ст.12.26 КоАП РФ Тарабукину грозит лишение прав сроком 1,5-2 года и штраф в размере до 30 тыс. руб.

Михаил Тарабукин снимался в сериалах "Гранд", "Берега моей мечты", также снялся в роли старшего бортпроводника в фильме "На солнце, вдоль рядов кукурузы", который недавно вышел в прокат.