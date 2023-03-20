20 Марта 2023
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Политика В России
Фото: nakanune.ru

В Кремле спокойно отнеслись к решению МУС в отношении Путина, - Песков

В Кремле спокойно отнеслись к решению Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Относимся к этому спокойно, все тщательно фиксируем и продолжаем работать. Продолжает, главное, работать президент", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

По мнению Пескова, если каждое враждебное проявление в отношении и нашей страны, и нашего президента "принимать близко к сердцу, наверное, ничего хорошего не получится".

Напомним, 17 марта палата МУС выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и федерального детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Как говорится в сообщении суда, они, "предположительно, несут ответственность за военное преступление". После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе и с правовой точки зрения.

Теги: путин, мус, арест, песков



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