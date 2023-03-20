21 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге вынесли приговор руководителю "Офорт-К", обманувшему дольщиков ЖК "Да Винчи"

Руководителю "Офорт-К" Илье Полищуку вынесли приговор по делу о незаконном привлечении 23 млн рублей дольщиков ЖК "Да Винчи" в Екатеринбурге.

Напомним, обвиняемый привлекал деньги уральцев для участия в долевом строительстве многоквартирного дома по переулку Красный (ЖК "Да Винчи") с нарушением закона. Как показало расследование, под видом договоров долевого участия в строительстве он оформлял различные гражданско-правовые договоры – займа, предварительной купли-продажи, уступки права требования, которые содержали условия передачи жилых и нежилых помещений в строящемся доме до его ввода в эксплуатацию. В период с августа 2016 по сентябрь 2020 года Полищук привлек свыше 35 млн рублей. Однако в 2019 году строительные работы на объекте были приостановлены, а дольщики остались без квартир и средств.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, в особо крупном размере). Процесс проходил в Кировском районном суде Екатеринбурга. В ходе заседания, обвиняемый полностью признал свою вину. Суд приговорил Полищука к 1,5 годам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, в течение 15 дней ведомство изучит приговор и определит, есть ли основания для его обжалования.

В прокуратуре также отметили, что в октябре 2021 года право на земельный участок под ЖК "Да Винчи" было передано Фонду защиты прав граждан. В том же году Фонд возобновил строительство дома, использовав средства регионального бюджета, а уже в декабре прошлого года объект был введен в эксплуатацию.

Теги: Екатеринбург, "Офорт-К", дольщик, ЖК "Да Винчи"



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