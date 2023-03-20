20 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

Вопрос с авиарейсами "Екатеринбург – Пекин" может решиться после визита Си в Россию

Вопрос с возобновлением прямых авиарейсов между Екатеринбургом и Пекином может быть решен после визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина. Такое мнение высказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
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Напомним, визит Си в Москву состоится 20-22 марта. Перед ним китайский лидер и президент РФ Владимир Путин обменялись взглядами на сотрудничество двух стран.

Как рассказал Михаил Мальцев на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, вопрос с возобновлением рейсов "Екатеринбург – Пекин" может быть решен по окончании официального визита первого лица КНР.

"Тогда многое прояснится. Хотя мы поддерживаем отношения с нашими китайскими партнерами, на данный момент нет какой-либо достоверной информации, которую можно озвучить", - сообщил глава УАТ, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Напомним, на прошлой неделе мэр Екатеринбурга Алексей Орлов провел переговоры с генеральным консулом КНР в городе Цуй Шаочунем и представителями "Уральских авиалиний". Темой стало возобновление прямых авиаперелетов между столицей Урала и Пекином.

Теги: авиарейсы, Екатеринбург, Пекин, Си Цзиньпин



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