Песков про публикации о запрете iPhone чиновникам: Не могу подтвердить

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не смог подтвердить информацию о том, что сотрудникам администрации президента России якобы запретили использовать iPhone.

При этом, по его словам, смартфоны не используются в служебных целях.

"Любой смартфон достаточно транспарентный механизм, поэтому неважно, какая операционная система - Android или iOS. Естественно, что в служебных целях они не используются", - сказал Песков.

"И категорированные переговоры, категорированные материалы не пересылаются из смартфонов", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента РФ.

Ранее источники СМИ сообщили, что сотрудники внутриполитического блока АП к 1 апреля обязаны отказаться от iPhone из соображений безопасности. Данный срок якобы установил заместитель главы аппарата Сергей Кириенко.