20 Марта 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюмени живодер выбросил из окна кота

В Тюмени мужчина выбросил кота в окно. В социальных сетях и telegram-каналах появилась видеозапись, как мужчина хватает за хвост серого кота и выбрасывает его из окна квартиры, расположенной на верхнем этаже, передает корреспондент Накануне.RU.

Выжил кот или нет, неизвестно. В комментариях пишут, что якобы, питомец выжил, но получил множество переломов. Также интернет-пользователи установили личность живодера. По предварительны данным, жестокий поступок совершил Ярослав М. Пользователи сомневаются в психической адекватности мужчины. Раньше он публиковал в сети свои фотографии в женской одежде.

По данным пресс-службе УМВД по Тюменской области, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам этой проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, совсем недавно был вынесен приговор живодеру, который разрубил топором свою собаку и выбросил умирать в мусорный контейнер. Пса спасли неравнодушные тюменцы. Животное проходит лечение в ветеринарной клинике и полностью ослепло. Спасенной собаке дали кличку Оскар.

Живодера приговорили к исправительным работам.

Теги: живодер, кот



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