20 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

Иран может отменить визы для российских туристов уже в этом году

Иран может решить вопрос с отменой виз для туристов из России уже в этом году. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Напомним, на прошлой неделе в Иране подтвердили готовность отменить визы для российских туристов, но заявили, что этот вопрос требует времени. Как рассказал Барзыкин, это может случиться в течение 2023 года.

"Группа до 50 человек, 15 дней. Такой режим действует с Китаем и рядом других направлений. В этом году, думаю, в ближайшее время (произойдет отмена виз, - прим. ред.). Раз запускают авиасообщение, вопрос будет разрешен", - сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Как добавил генеральный директор туристического агентства "Травок" (Иран) Мехрдад Этесам, отмена виз для туристов из России – это "очень даже реальная история".

"Все заинтересованы в открытии безвизового режима для российских граждан в Иран. Это хорошо и для туристов, и для туристического сектора", - заявил Этесам.

Как уточнил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, на сегодняшний день виза в Иран довольно ощутима по стоимости.

"И смягчение, и упрощение режима, безусловно, будет на пользу туристам. Тем более, мы ощущаем растущий спрос", - отметил глава УАТ.

Напомним, ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил, что Россия и Иран прорабатывают вопрос об организации безвизовых групповых туристических поездок.

Теги: Россия, Иран, отмена, визы



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