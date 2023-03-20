Украинский суд национализировал активы Аркадия Ротенберга в Киеве

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) принял решение конфисковать украинские активы российского олигарха Аркадия Ротенберга, в том числе его долю в ТРЦ Ocean Plaza в центре Киева, сообщил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давад Арахамия.

Он добавил, что решение суда вступит в силу через десять дней, если защита бизнесмена на захочет подать апелляцию. "Но шансов на успех у них нет", - спрогнозировал Арахамия.

"Имущество близкого друга Путина перейдет в собственность государства и будет передано в управление Фонда госимущества. Мы предупреждали, что российские олигархи заплатят за преступления против Украины. В игру вступают механизмы привлечения россиян к юридической ответственности", - заявил депутат.

ТРЦ Ocean Plaza – один из крупнейших торговых центров Украины, был открыт в 2012 году, насчитывает более 470 магазинов и 40 кафе и ресторанов. По данным "Википедии", в июле 2012 года бизнесмены Василий Хмельницкий, Андрей Иванов и Вагиф Алиев продали Ocean Plaza российской ТПС "Недвижимость" за $280–350 млн. Там же сообщает, что ТПС "Недвижимость" контролируют Лилия Ротенберг (дочь Аркадия Ротенберга), Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько.