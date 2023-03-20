20 Марта 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.ru

Самолет, на котором, предположительно, летел Си Цзиньпин, приземлился в Москве

Самолет, на котором, предположительно, прилетел в Москву лидер КНР Си Цзиньпин, приземлился в аэропорту "Внуково". Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

За Boeing 747 Air China на пике следили в приложении более 100 тысяч человек. Борт находился на первом месте в топе наиболее отслеживаемых рейсов в мире, пишет РИА Новости.

О визите китайского лидера в Россию Кремль объявил 17 марта. Си Цзиньпин впервые отправился за границу после того, как Всекитайское собрание народных представителей утвердило его на должности председателя КНР на третий срок.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин неминуемо затронут тему китайской мирной инициативы по Украине.

Теги: Си Цзиньпин, Россия, визит



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Развитие сюжета:

Ранее 20.03.2023 13:08 Мск Самолет с Си Цзиньпином приземлился в Москве

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Ранее 13.03.2023 10:59 Мск Си Цзиньпин может приехать в Москву уже на следующей неделе – источник


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