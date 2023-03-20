20 Марта 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области осудят работников ветеринарных станций за взятки

В Магнитогорске направлено в суд уголовное дело в отношении главного врача ОГБУ "Кизильская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных" и ветврача ветеринарно-санитарной экспертизы ОГБУ "Магнитогорская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных" по обвинению в получении взятки и служебном подлоге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемые в 2021-2022 гг. систематически получали денежные средства от гражданина, занимающегося убоем домашнего скота, приобретением и реализацией мясной продукции частных подсобных хозяйств, расположенных на территории Кизильского района, за не проведение ветеринарных освидетельствований животных и осмотров транспортных средств, в котором перемещается товар.

Сведения они вносили в программу ФГИС "Меркурий" и выдавали ветеринарные свидетельства о прохождении мясной продукцией ветеринарно-санитарной экспертизы. За это они получили более 309 тыс. рублей.

Их имущество на сумму свыше 3,7 млн рублей арестовано.

Дело в отношении взяткодателя также направлено в суд.

Теги: взятка, ветеринарная станция,



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