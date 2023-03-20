20 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

Уральцев не испугали землетрясения в Турции – бронирование туров растет

Недавние мощные землетрясения в Турции не сильно отразились на интересе уральцев к этой стране.

Как рассказала на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге глава представительства Уральской ассоциации туризма в Аланье Виктория Замятина, Аланья и Анталия – это те регионы Турции, которые сейсмически не сильно активны.

"Здесь фактически "белая зона", как говорят турки, и на самом деле самая безопасная часть. Недаром здесь находятся туристические центры и недалеко строят атомную станцию. Все это продумано давным-давно, потому что исторически сейсмическая активность существует, но здесь она не сильно выражена. Физически ее можно ощущать, но ущерба она не наносит", - рассказала Замятина, которая участвовала в пресс-конференции по видеосвязи из Турции.

По ее словам, были сокращены некоторые программы по полетам в эту страну, что повлияло на спрос.

"Здесь вопрос не в том, насколько повлияла сейсмическая активность, а в том, насколько сократились авиаперевозки", - уточнила специалист.

магазин в Турции(2021)|Фото: Накануне.RU

Как добавила официальный представитель туроператора FUN&SUN Оксана Чувакова, до трагедии в Турции динамика продаж на это направление была до 170 дней и более.

"После трагедии глубина немного снизилась, но на сегодняшний день мы видим восстановление спроса на раннее бронирование. Вообще, темпы раннего бронирования опережают наши ожидания в два с половиной раза", - сообщила Чувакова, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Напомним, в феврале этого года в Турции произошло несколько мощных землетрясений. По последним данным, в результате стихийных бедствий в стране погибли около 50 тысяч человек.

Теги: Турция, туристы, землетрясения, Урал



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