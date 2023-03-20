Торговля между Россией и Грузией в январе-феврале выросла почти на 50% к прошлому году

Россия вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Грузии. В январе-феврале 2023 года товарооборот между двумя странами вырос на 48% к аналогичному периоду прошлого года и превысил $467 млн, это данные Сакстата (Национальной службы статистики Грузии).

При этом Россия не является крупнейшим импортером грузинских товаров – на первом месте здесь находится Армения ($133,1 млн). РФ на втором месте с $128,2 млн, третье место у Китая ($112,4 млн). На эти три страны приходится 81,5% всего экспорта Грузии.

Россия является крупнейшим импортером Грузии: за два первых месяца 2023 года РФ поставила в Грузию товаров на $338,8 млн. На втором месте Турция ($322,2 млн) и на третьем Китай ($134 млн). На эти три страны приходится 68,4% импорта в Грузию.