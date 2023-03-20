20 Марта 2023
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Общество В России
Фото: Reuters/Vasily Fedosenko

Возобновление выдачи россиянам китайских виз вызвало ажиотажный спрос

В России зафиксировали ажиотажный спрос на китайские визы всех типов после возобновления их выдачи, сообщает "Коммерсантъ".

По словам замглавы визово-миграционного отдела Continent Express Юлии Отвагиной, все свободные слоты на подачу заявлений закончились за два дня. Теперь в Москве запросить визу можно не раньше чем через два месяца, в Санкт-Петербурге — через месяц.

О возобновлении выдачи всех типов виз с 15 марта власти Китая сообщили на прошлой неделе. Самый высокий спрос наблюдается на деловые визы.

Эксперты прогнозируют, что при решении вопроса к маю с безвизовыми группами, турпоток в Китай может увеличиться на 40% от того уровня, который был до пандемии коронавируса. Повысить этот показатель мешает ограниченное авиасообщение: у России всего 180 самолетов, которые могут летать без двойной регистрации.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявляла, что Китай может обеспечить ренессанс во въездном туризме в России, если будет продлено действие безвизового соглашения.

Теги: китай, визы, россия



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