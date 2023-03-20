20 Марта 2023
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Фото: Славнефть-Мегионнефтегаз

В Мегионе нефтяники провели межрегиональный турнир по боксу

В преддверии 62-й годовщины со дня открытия Мегионского месторождения "Славнефть-Мегионнефтегаз" провел турнир по боксу среди сотрудников предприятий отрасли.

Как сообщили Накануне.RU в компании, "Кубок друзей" собрал спортсменов из Санкт-Петербурга, ХМАО, ЯНАО, Тюменской области. Наряду с командным первенством состоялось и личное – в нем участвовали нефтяники, которые в прошлом профессионально занимались боксом. Бригаду рефери возглавлял заслуженный мастер спорта РФ, двукратный чемпион мира Евгений Макаренко.

"На "Кубок друзей" приехали спортсмены из разных регионов. И несмотря на то, что на ринге они – соперники, было очевидно: такие встречи сближают, здесь многие становятся настоящими друзьями. А именно это и нужно для слаженной командной работы в большой нефтяной компании", – уверен руководитель спортивных программ и социальных проектов "Славнефть-Мегионнефтегаза" Андрей Дрыженко.

Почетный гость турнира, заслуженный мастер спорта СССР, трехкратный чемпион Европы Виктор Рыбаков заметил, что спортсмены проявили настоящий бойцовский характер, боксировали с полной отдачей.

"Турнир, организованный "Славнефть-Мегионнефтегазом", прошел на высоком уровне. Радует, что нефтяники уделяют такое внимание спорту, вкладывают в него немалые силы и средства", – добавил Рыбаков.

Еще один гость, заслуженный мастер спорта России, двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко, рассказал, что впервые побывал в Мегионе в 2000 году. Тогда он участвовал в соревнованиях, которые проложили ему путь в сборную России.

"Это мой второй визит в Мегион, вернулся уже гостем на «Кубок друзей». Здорово, что нефтяники создают такие комфортные условия для развития спорта – это вклад и в здоровье сотрудников, и в укрепление корпоративного духа", – поделился впечатлениями Алексей Тищенко.

Для "Мегионнефтегаза" спорт – одно из приоритетных направлений социальной политики. Сотрудникам и их семьям предоставляется возможность бесплатно тренироваться, выезжать на соревнования. Компания вносит вклад и в развитие спортивной инфраструктуры Югры, поддерживает мероприятия регионального и российского масштаба.

Теги: кубок друзей, турнир по боксу, Славнефть-Мегионнефтегаз



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