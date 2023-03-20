20 Марта 2023
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Общество Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Уже в августе в Астраханской области появится новая врачебная амбулатория

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин накануне провел личный прием граждан. В ходе которого к главе региона обратилась с просьбой оказать помощь в строительстве быстровозводимой модульной конструкции в посёлке Наримановский Айслу Умербаева.

«В настоящее время на объекте, возводимом в рамках нацпроекта «Здравоохранение», ведутся работы по устройству свайного основания. Уже в августе амбулатория будет принимать посетителей», – отметила заместитель министра здравоохранения Светлана Смирнова.

Также было принято решение ещё по трём объектам, ремонт которых запланирован в рамках национальных проектов, сообщает пресс-службе губернатора региона. Так, астраханец Анатолий Тарарин обратился к Игорю Бабушкину с просьбой провести ремонт дороги по ул. Победы на участке от Набережной 1 Мая до Красной Набережной. Завершить работы здесь планируется в июле текущего года.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» на объекте уложат верхние слои асфальтобетонного покрытия, установят дорожные и тротуарные камни, а также нанесут горизонтальную дорожную разметку.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» к концу 2023 года завершится благоустройство сквера на проезде Воробьёва. Здесь установят детский игровой городок, прогулочные зоны, проведут озеленение и освещение.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Мероприятия по строительству дома культуры на 100 мест в селе Разночиновка Наримановского района в рамках нацпроекта «Культура» завершатся также в 2023 году. В настоящее время здесь ведутся работы по укладке плит перекрытия. Техническая готовность объекта – 25%.

«Прошу руководителей профильных ведомств держать на особом контроле строительство объекта. Важно, чтобы открытие дома культуры состоялось уже в этом году», – поставил задачу губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Теги: игорь бабушкин, личный прием, национальные проекты,



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