В Год педагога на среднем Урале отменили именные стипендии для спортивных тренеров

В Свердловской области в Год педагога и наставника правительство региона решило отменить именные стипендии для тренеров, чьи спортсмены достигли высоких результатов на международных и российских соревнованиях. Соответствующий документ подписал глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.

Как пояснили Накануне.RU в департаменте информполитики, в этом году из-за санкций лучшие российские спортсмены не смогли принять участие в международных соревнованиях, из-за чего все состязания приходили внутри страны. Это позволило выявить больше спортивных талантов на территории РФ и конкретно на Урале, из-за чего в этом году было решено сосредоточиться на поощрении и стимулировании к росту именно спортсменов.

"В Свердловской области существенно растет количество спортсменов, демонстрирующих высокие результаты в своих дисциплинах. В этих условиях при утверждении стипендиальной программы было принято решение сделать акцент на поддержке именно спортсменов. Областными властями расходы на указанные цели были увеличены – с 15,6 миллиона рублей в 2022 году до 25,6 миллиона на текущий год. При этом принималось во внимание и то, что для тренеров по основному месту их работы предусмотрены стимулирующие выплаты", - отметили в департаменте.

Напомним, что в этом году в Екатеринбурге должен появится памятник первому учителю. Инициативу также поддержал глава региона. В департаменте информационной политики региона отметили, что возведение скульптуры соответствует задачам нацпроекта "Образование", которое также включает в себя улучшение условий труда и привлечение молодых специалистов.