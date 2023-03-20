20 Марта 2023
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Армия и ВПК За рубежом
Фото: koreaherald.com

КНДР провела учения, имитирующие ядерную контратаку

КНДР 18 и 19 марта провела учения, имитирующие тактическую ядерную контратаку.

Как говорится в сообщении ЦТАК, двухдневные учения включали в себя управление системой командования ядерным ударом, переход на боеготовность к контратаке и запуск тактической баллистической ракеты с имитиационной ядерной боеголовкой.

Согласно заявлению Северной Кореи, ракета пролетела 800 км, после чего поразила предназначенную цель в Японском море.

Учениями руководил глава КНДР Ким Чен Ын, на них присутствовала его дочь Чу Э, пишет "Интерфакс".

В сентябре прошлого года Верховное народное собрание КНДР приняло "Закон о политике в сфере ядерных сил", который юридически закрепил статус ядерного государства.

Закон дает право Северной Корее наносить Причиной проведения данных учений стала якобы увеличивающаяся угроза безопасности со стороны КНДР. ядерный удар по противнику в случае угрозы безопасности государства.

Теги: кндр, ядерная контратака, учения



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