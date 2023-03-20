20 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

В Год педагога в Екатеринбурге решили установить памятник первому учителю

В уральской столице уже в этом году появится памятник, посвященный первому учителю. Инициативу обсудили и одобрили на оргкомитете по Году педагога и наставника.

Как сообщили в департаменте информполитки области, открытие памятника поспособствует признанию особого статуса педагогов и наставников. Эта задача, наравне с улучшением условий труда и привлечением молодых специалистов, полностью укладывается в рамки нацпроекта "Образование".

Инициаторами возведения памятника стала педагогическая общественность. Конкурс на лучший композиционный эскиз стартовал сегодня и продлится до 15 мая. Подать заявку могут архитекторы, художники, скульпторы и студенты профильных специальностей. Оценивать работы будет конкурсная комиссия, в которую войдут эксперты Уральского государственного архитектурного-художественного университета. Они выберут эскиз, определят размеры и материал, подготовят смету на изготовление установки.

Итоги конкурса будут подведены не позднее 25 июня и опубликованы на сайте областного Минобразования, там же можно найти описание технического задания к разработке проекта памятника. По завершению конкурса, мастера приступят к работе. Планируется, что памятник первому учителю откроют уже в этом году, посвященному педагогам и наставникам.

Теги: Год педагога, памятник, Екатеринбург



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