Фильм Al Jazeera раскрыл ключевую роль ЧВК «Вагнер» в освобождении Максима Шугалея из плена в Ливии

Арабский телеканал Al Jazeera на днях опубликовал документальный фильм, посвященный событиям 2019 года в Ливии. Материал вышел под названием «Секреты Шугалея» в программе «Лучшее скрыто от глаз».

Материал вновь всколыхнул события четырехлетней давности. В нем российский социолог и глава Фонда защиты социальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей рассказал новые подробности о незаконном аресте и содержании в частной триполитанской тюрьме «Митига», о роли ЧВК «Вагнер» и бизнесмена Евгения Пригожина в его освобождении и связях с сыном покойного лидера Муаммара Каддафи – Сейф аль-Исламом.

Три месяца назад прошло ровно два года с тех пор, как будущий руководитель ФЗНЦ оказался на свободе и вернулся в Санкт-Петербург. Его заключение продолжалось 18 месяцев, и все это время отечественный специалист подвергался издевательствам и пыткам со стороны боевиков.

Похищение и плен

Максим Шугалей прибыл в Ливию во главе исследовательской группы. С одобрения действовавшего тогда в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) россияне проводили в стране социологические опросы и фокус-группы. Однако вскоре их похитили, обвинив в попытке вмешаться в выборы. В мае 2019 года Максим Шугалей вместе со своим переводчиком Самером Суэйфаном стали узниками частной тюрьмы «Митига», которую контролирует местная группировка RADA.

О том, как происходило задержание, кто за ним стоял и при каких обстоятельствах россияне получили свободу, и рассказывает фильм Al Jazeera. Сам Шугалей, принимавший непосредственное участие в его создании, уже прокомментировал данный проект. По словам главы ФЗНЦ, материал продемонстрировал факты причастности Вашингтона к событиям.

«Хочу сказать спасибо каналу за то, что полностью подтвердили версию, что это похищение, этот плен произошел в результате вмешательства США в дела Ливии. В передаче об этом прямо говорят свидетели», — заявил он.

Роль ЧВК «Вагнер» в освобождении Максима Шугалея

Фильм демонстрирует интервью с разными участниками событий. Примечательно, что в операции по спасению соотечественников из ливийского плена приняли участие представители ЧВК «Вагнер», создателем которой СМИ называют предпринимателя Евгения Пригожина. Данную информацию, в частности, подтвердил глава Высшего государственного совета (ВГС) Халед аль-Мишри, отвечая на вопросы ведущего Al Jazeera.

«В Министерство внутренних дел и Генпрокуратуру пришла разведывательная информация от одного иностранного государства, вероятно, что из США. На основании этой информации наши силовики пришли по адресу проживания данных лиц и задержали их. До этого периода Россия не выступала в интересах Хафтара [командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара — Прим. Ред.], как и не было до этого момента ЧВК “Вагнер” на территории Ливии», - сообщил Аль-Мишри.

По словам главы ВГС, освобождению Шугалея из «Митиги» предшествовал его телефонный разговор с Евгением Пригожиным. Бизнесмен лично связался с Аль-Мишри, чтобы решить этот вопрос, не создавая шума и не привлекая излишнего внимания. Он напомнил, что российские специалисты въехали в Ливию по официальной визе, представляют исследовательскую организацию, и их необходимо немедленно освободить. Аль-Мишри сообщил предпринимателю, что данную проблему нужно обсуждать на уровне правительств двух стран.

«Пригожина очень разозлили эти слова. Он сказал: “Тогда мы считаем их [Максима Шугалея и Самера Суэйфана — Прим. Ред.] погибшими, и будем решать этот вопрос нашими методами. Это привело к вхождению ЧВК “Вагнер” в Ливию», - добавил глава ВГС.

Силы частной военной компании появились на территории страны меньше чем через неделю после данного разговора, рассказал Аль-Мишри. Он уточнил, что больше не получал звонков от Евгения Пригожина.

Таким образом, специалисты ЧВК «Вагнер» прибыли в Ливию в рамках задачи по спасению оказавшихся в плену соотечественников. На вопрос о том, как прошло освобождение Максима Шугалея и Самера Суэйфана, Аль-Мишри ответил, что в данный вопрос, в итоге, вмешались различные высокопоставленные лица, включая действовавшего в то время министра иностранных дел ПНС Мухаммада Сиялы.

«Были предприняты усилия с обеих сторон для того, чтобы снять напряженность. В итоге, пришли к соглашению об освобождении их на волю. Разумеется, это произошло без каких-либо условий с нашей стороны», - подчеркнул Аль-Мишри.

Интервью с Шугалеем

Сам Максим Шугалей в эксклюзивном интервью Al Jazeera сообщил, что не является кадровым военным и не имеет никакого отношения к ВС РФ или спецподразделениям. В Ливии он находился по официальной визе. По поводу своего содержания в «Митиге» глава ФЗНЦ не сообщил каких-либо новых подробностей, однако отметил, что его похищение проходило под контролем лиц из-за рубежа.

Документальный фильм впервые продемонстрировал эксклюзивные кадры задержания россиян. Кроме того, значительная часть материала основана на полученной из прокуратуры копии меморандума по делу Максима Шугалея и его команды. Примечательно, что в тексте документа неоднократно фигурирует имя Евгения Пригожина. Его называют одним из влиятельных людей, принимающих решения в российской политической жизни, а также связывают с основанием ЧВК «Вагнер». В интервью для Al Jazeera Шугалей подтвердил, что лично знает петербургского бизнесмена.

«С Евгением Пригожиным я знаком только как с человеком, который принимал участие в некоторых проектах нашего фонда. Он не является основателем фонда, все решения в нем принимаются независимо», - отметил социолог.

Контакты с Сейф аль-Исламом Каддафи

В документальном фильме Al Jazeera говорится, что Максим Шугалей и возглавляемая им команда в рамках своего исследования проводили многочисленные встречи с представителями различных групп населения, изучая общественное мнение относительно политической и экономической обстановки в стране. Одним из их собеседников являлся сын покойного лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи – Сейф аль-Ислам.

Последний уже тогда выражал готовность баллотироваться в президенты, рассчитывая на массовую поддержку народа. В ходе одной из встреч он сообщил, что имеет важную секретную информацию о лидерах и известных политиках во Франции, США и на Украине, которую хотел бы передать российским властям.

«У него есть письменные доказательства того, что Саркози [бывшего президента Франции Николя Саркози — Прим. Ред.] и Социалистическая партия Франции получали деньги от его отца Муаммара Каддафи. Есть также связь с судьей, который расследует это дело во Франции. По словам Сейфа, в 2017 году с помощью Саркози Макрон [действующий президент Франции Эммануэль Макрон — Прим. Ред.] через алжирских посредников получил ливийские деньги», - говорится в одном из документов, оказавшихся в распоряжении Al Jazeera.

Кроме того, Сейф аль-Ислам сообщил, что семья Каддафи передавала деньги бывшему украинскому депутату Юлии Тимошенко. Сын покойного лидера говорил, что имеет подтверждающие это документы, включая копии банковских переводов и расписки от представителей ливийской стороны.

В разговоре с Шугалеем Сейф аль-Ислам рассказал, что с ним пытались связаться люди экс-президента Украины Петра Порошенко. Они предлагали выкупить данные материалы. Звонила также дочь Юлии Тимошенко, просила, наоборот, этого не делать.

«Семья Каддафи передавала деньги на избирательную кампанию кандидата от демократов Джона Керри. Есть расписки от неких руководителей демократической партии США, которые забирали деньги в Лондоне», - гласит также текст документа.

Причастность США к аресту Шугалея

В репортаже Al Jazeera неоднократно упоминается причастность США к аресту российских специалистов в Ливии в 2019 году. Помимо Аль-Мишри, об этом рассказал и другой собеседник агентства - бывший заместитель главы Комитета по безопасности в Триполи Абд ар-Раззак аль-Аради. Он подтвердил, что данные о Максиме Шугалее поступили в прокуратуру от Вашингтона.

«Да, с нами связались государственные чиновники из Триполи и подтвердили, что источник информации - это США. Позвонил офицер США, находящийся в квартале Palm City в районе Джанзур и сообщил эту информацию», - добавил Аль-Аради.

Как уже упоминалось раньше, сам Максим Шугалей выразил благодарность каналу Al Jazeera за откровенное освещение данного факта. В своем Telegram-канале социолог отметил, что ему тяжело вновь пережить инцидент со своим похищением в Триполи, однако результат того стоит.

«Мы получили доказательства, что единственные, кому наша работа была неудобна и выгоден арест, — это США. Как мы сейчас уже понимаем, мы ставили под угрозу именно их, американцев, деятельность: разграбление богатейшей страны севера Африки, убийство Муаммара Каддафи, воровство ливийских денег, хранящихся на счетах в банках США и Европы, похищение денег от продажи нефти и газа с 2011 года в пользу американских чиновников, их вмешательство в выборы и так далее — американские спецслужбы не хотели, чтобы об этом узнал кто-то другой», — добавил глава ФЗНЦ.

Ранее Международная редакция ФАН сообщила, что руководитель ФЗНЦ одним из первых отреагировал на выход документального фильма Al Jazeera. Главным достоинством материала Шугалей счел именно демонстрацию причастности внешних структур к своему похищению.