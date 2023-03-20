20 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: свердловское отделение МООО &quot;РСО&quot;

На Урале ищут волонтеров на Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге

В Свердловской области стартовал поиск волонтеров для участия в Международном фестивале университетского спорта, ставшего альтернативой "Универсиады-2023". Соревнования пройдут в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Как сообщают организаторы, для проведения мероприятия им потребуется помощь почти 3,5 тыс. добровольцев.

В обязанности волонтера будут входить размещение гостей и спортсменов, работа со СМИ, вещателями и лингвистическими сервисами. В ряды добровольцев принимаются уральцы от 18 лет, однако на некоторые позиции и при условии проживания в Екатеринбурге или в ближайших населённых пунктах, организаторы готовы рассмотреть кандидатуры от 16 лет.

Регистрация заявки уже проходит на сайте volinfo.ekat2023.com. За этим последует онлайн-тестирование, собеседование и обучение функциональным обязанностям. Завершится прием заявок в июне.

Напомним, изначально в Екатеринбурге должна была состояться Всемирная летняя Универсиада, однако впоследствии ее отменили. Вместо этого в столице Урала ожидается Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Недавно был представлен его официальный логотип. Недавно концепцию фестиваля представили генеральным и почетным консулам девяти государств.

Теги: волонтер, Международный фестиваль университетского спорта, Екатеринбург, Универсиада-2023



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