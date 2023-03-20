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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

В Тюмени суд вынес приговор мошенникам, похитившим имущество убитого владельца АЗС

В Тюмени вынесен приговор группе мошенников, присвоивших более семи миллионов рублей и долю в недвижимости убитого в 2015 году владельца АЗС "Валерия К" Сергея Княжева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

56-летнего тюменца, а также 66-летюю и 55-летнюю жительницу областной столицы признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Этим же приговором 66-летняя жительница Тюмени признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

"В суде установлено, что после убийства в октябре 2015 года на АЗС "Валерия К", расположенной на ул. Северная 7, ее владельца, обвиняемые при участии двух лиц, в результате незаконных финансовых операций с использованием подложных документов, похитили у акционерного общества, принадлежащего погибшему, более 7 млн руб. Кроме того, одна из обвиняемых при содействии еще четырех лиц на основании подложных документов с помощью судебного решения зарегистрировала право собственности на 2/3 доли нежилого помещения по ул. Северная 7/1, общей стоимостью более 1,4 млн. рублей, а также с двумя сообщниками похитила 2,5 млн руб. из кассы ЗАО "Северное", единственным акционером и директором которого был убитый", - говорится в сообщении.

Позже по жалобе законного представителя двоих несовершеннолетних детей погибшего указанное решение было отменено Тюменским областным судом. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимым наказание в виде 5, 4 и 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, 56-летнему мужчине назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 600 тыс. рублей.

Также судом удовлетворен гражданский иск о взыскании с фигурантов дела в пользу акционерных обществ более 9 млн руб. в счет возмещения материального ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало Накануне.RU, бизнесмена Валерия Княжева "заказали" его же партнеры за 4 млн руб. 8 октября 2015 г. в Тюмени на АЗС на ул. Северной, 7 ее владелец был застрелен. Суд вынес приговор Сергею Хомичу и Игорю Кузьмину за заказное убийство.

Хомич получил 10 лет, а Кузьмин – 16 с половиной лет колонии строгого режима. Суд взыскал с них 3 млн руб. морального вреда в пользу несовершеннолетних детей Княжева. Убийство совершил житель Югры Игорь Кузьмин, а заказали его Сергей Хомич и Эдуард Ермишкин, который был задержан ранее, и, чтобы получить минимальный срок, заключил сделку со следствием. Впоследствии он получил 10 лет колонии строгого режима.

Теги: Сергей Хомич, Игорь Кузьмин, Сергей Княжев, АЗС, киллер, убийство, мошенники



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