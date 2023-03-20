20 Марта 2023
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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

В Саратове арестовали двух поджигателей релейных шкафов на железной дороге

Суд в Саратове заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела о поджоге релейных шкафов, в которых размещается аппаратура железной дороги, сообщает РИА Новости.

Попытка диверсии была зафиксирована вечером 16 марта. Сотрудники Приволжской железной дороги на перегоне Зоринский – Трофимовский-2 увидели два горящих релейных шкафа и вызвали полицию. Поджигателей нашли. Ими оказались ранее неоднократно судимый 55-летний мужчина и его 42-летний сообщник. По словам одного из них, бывший сокамерник скинул ссылку на ТГ-канал, где было объявление о "подработке" — автор предложил крупную сумму за диверсию, пишет Mash.

Задержанным грозит до пяти лет тюрьмы за уничтожение приборов сигнализации, централизации и блокировки.

Ранее в Пензенской области трое мужчин и 16-летний подросток стали фигурантами дела о диверсии. По версии следствия, они совершали поджоги на железной дороге за деньги.

Теги: саратов, поджог, релейные шкафы, железная дорога



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