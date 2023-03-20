Суд арестовал имущество Volkswagen в России

В Нижегородской области арбитражный суд наложил арест на имущество немецкого концерна Volkswagen в России. Это обеспечительная мера в рамках рассмотрения иска группы "ГАЗ" к иностранному производителю.

Группа "ГАЗ" хочет взыскать с Volkswagen 15,6 млрд руб. убытков за расторжение соглашения о контрактной сборке автомобилей в Нижнем Новгороде. Иск был подан на прошлой неделе, передают российские СМИ.

Под обеспечительный арест не попали денежные средства концерна, при этом суд запретил действия по ликвидации, реорганизации и т.д. российской "дочки" Volkswagen.