Президент Чехии считает, что у Киева есть только одна попытка провести контрнаступление

У Украины будет только одна попытка провести успешное контрнаступление. В случае неудачи шансы на дальнейшую военную помощь Запада будут меньше. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью Rzeczpospolita.

"Окно возможностей открыто в этом году. После следующей зимы будет крайне сложно поддерживать текущий уровень помощи. Усталость от военного конфликта - это не только истощение человеческих ресурсов и оборудования, разрушение инфраструктуры на Украине, но и усталость в странах, которые предоставляют помощь.А случае неудачи этого контрнаступления будет крайне сложно получить средства на следующее", - сказал Павел.

Западная помощь тоже небезгранична. К тому же в США в следующем году пройдут выборы президента, когда политики больше сосредоточиваются на внутренних делах. В то же время Запад все сильнее ввязывается в конфликт, поставляя украинскому режиму танки, что ранее было трудно представить.

Что касается отказа от претензий на российские регионы, то Павел считает, что такое решение может принять только Киев, он это советовать не будет. При этом считает, что Украина заслуживает вступления в НАТО.

"Но я бы сказал, что по практическим соображениям для Украины было бы лучше, если бы она сначала стала членом ЕС, а затем членом НАТО", - заключил президент Чехии.

На днях экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер высказал мнение, что Украину еще не скоро примут в ЕС.

"Я весьма раздосадован неосторожностью многих политиков, которые обещают Украине скорое присоединение к ЕС. Я такого варианта не вижу", - заявил Юнкер, отметив военный конфликт, который ведет Украина.