В Челябинской области назначили и.о. главы района

Исполнять обязанности главы Нагайбакского района Челябинской области до избрания нового руководителя муниципалитета будет первый заместитель главы района Яков Кригер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе районной мэрии.

Сегодня глава Нагайбакского района Иван Сурменев на аппаратном совещании попрощался с руководителями управлений и отделов и главами поселений. 24 марта состоится заседание районного собрания депутатов, на котором будет назначен конкурс по отбору кандидатур на должность главы района.

Напомним, 15 марта глава Нагайбакского района Челябинской области Иван Сурменев подал в отставку после областного совещания у губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Глава региона раскритиковал руководителя муниципалитета за работу по уборке снега и наледи. Это привело к гибели ребенка. При падении льда с кровли физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Фершампенуаз Нагайбакского района смертельные травмы получил 10-летний мальчик. Возбуждено дело по части 2 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих обязанностей).