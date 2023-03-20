Студентам и сотрудникам УГЛТУ разрешили вернуться в вуз после сигнала о минировании

Студентам и преподавателям Уральского государственного лесотехнического университета разрешили вернуться в вуз после проверки сигнала о минировании. Он оказался ложным.

Напомним, утром в понедельник в Екатеринбурге эвакуировали людей из зданий нескольких вузов – УрГАУ, УГЛТУ и УрГУПС. Туда поступили сообщения о минировании. После этого всех студентов и преподавателей срочно вывели на улицу.

Как сообщается в официальной группе УГЛТУ в соцсети, несколько минут назад проверка корпусов была завершена.

"Можно вернуться на рабочие места и в аудитории", - говорится в сообщении вуза.

Напомним, также сегодня эвакуировали студентов нефтяного техникума в Нижневартовске (ХМАО). Известно, что на почту техникума пришло сообщение о бомбе.