Министр соцразвития Астраханской области посетил семьи мобилизованных

По поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина члены регионального правительства регулярно посещают семьи бойцов из региона, призванных в ходе частичной мобилизации.

Накануне в рамках рабочей поездки в Камызякский район глава регионального минсоца Дмитрий Заплавнов и управляющий регионального отделения Соцфонда России Сергей Кодюшев пообщались с жёнами военнослужащих.

В семье Пахомовых о месте службы мужа и отца практически ничего неизвестно, боец редко выходит на связь.

У Исановых в настоящее время служат двое мужчин. Глава семьи – пенсионер уголовно-исполнительной системы – был мобилизован в зону проведения СВО, его сын проходит службу по призыву в вооруженных силах РФ.

Дмитрий Заплавнов отметил, что на членов всех семьей оформлены социальные паспорта, оказываются меры соцподдержки, предоставляются льготы, жалоб нет.