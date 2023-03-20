20 Марта 2023
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Кадыров раскритиковал мобилизованных

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Общество Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Министр соцразвития Астраханской области посетил семьи мобилизованных

По поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина члены регионального правительства регулярно посещают семьи бойцов из региона, призванных в ходе частичной мобилизации.

Накануне в  рамках рабочей поездки в Камызякский район глава регионального минсоца Дмитрий Заплавнов и управляющий регионального отделения Соцфонда России Сергей Кодюшев пообщались с жёнами военнослужащих.  

чиновники, астрахань(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

В семье Пахомовых о месте службы мужа и отца практически ничего неизвестно, боец редко выходит на связь.

семья мобилизованного, домашнее застолье(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

У Исановых в настоящее время служат двое мужчин. Глава семьи – пенсионер уголовно-исполнительной системы – был мобилизован в зону проведения СВО, его сын проходит службу по призыву в вооруженных силах РФ.  

семья мобилизованного(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Дмитрий Заплавнов отметил, что на членов всех семьей оформлены социальные паспорта, оказываются меры соцподдержки, предоставляются льготы, жалоб нет.

Теги: семья мобилизованного, игорь бабушкин, жены военнослужащих



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