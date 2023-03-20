В Екатеринбурге судят экс-воспитателя детсада, которая избила ребенка

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело теперь уже бывшего воспитателя частного детского сада. 29-летнюю женщину обвиняют в причинении телесных повреждений ребенку и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, обвиняемая с сентября по ноябрь 2022 года работала воспитателем ясельной группы "Лисята" в частном детсаду "Согласие – В" на улице Московская в уральской столице. Группу посещали дети в возрасте от полутора до трех лет.

Как показало расследование, утром 1 ноября воспитательница, находясь в коридоре детского сада, с силой нанесла удар ладонью в область лба девочке, которой на тот момент было всего 1 год и 11 месяцев. В результате ребенок упал со скамьи на пол, испытав физическую боль.

Более того, в ходе следствия выяснилось, что женщина неоднократно выражалась нецензурной бранью в адрес воспитанницы. Сейчас расследование завершено. Дело экс-сотрудницы, которая больше не работает в детсаду, будет направлено на рассмотрение в суд.