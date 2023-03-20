Пожары в Астраханском биосферном заповеднике потушены

С 14 марта в Астраханском биосферном заповеднике потушили три крупных пожара. Последний удалось ликвидировать к вечеру субботы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона.

На Обжоровском участке, где 18 марта завершили тушение огня, побывал губернатор Игорь Бабушкин. "Вместе с директором заповедника Николаем Анатольевичем Цымлянским вчера побывал на Обжоровском участке. Накануне пожарным удалось локализовать там пожар. Вчера его затушили полностью. С огнём такой силы и масштаба сотрудники заповедника столкнулись впервые", - написал в своем телеграмм-канале губернатор.

С 14 марта огонь опустошил более 12 тысяч гектаров суши. В основном, это тростниковые заросли. Как заметил директор Астраханского заповедника Николай Цымлянский, удалось предотвратить переброс огня на другие территории за пределами заповедника. Спасены наиболее ценные участки леса, где гнездится птица.

Губернатор отметил, что ситуация усугубилась тем, что на протяжении пяти-шести дней дул сильный ветер, поэтому огонь распространялся очень быстро.

«Силами пожарной охраны заповедника удалось сдерживать пожар, чтобы он не переходил на другие участки. Сегодня мы видели, каких усилий стоит и в каких условиях работают люди. Безусловно, это героический труд», - подчеркнул губернатор. И отметил "героический труд пожарных".

"Выражаю слова глубокой благодарности всем, кто в эти дни противостоял огню", - отметил Игорь Бабушкин в своем телеграмм-канале.

В последние годы из-за падения уровня воды в Каспийском море ландшафтные пожары стали намного сложнее. Тростниковые острова выходят на сушу, и достаточно искры, чтобы огонь начал распространяться на сотни и тысячи гектаров.

Николай Цымлянский поблагодарил губернатора за личное участие в обеспечении взаимодействия между пожарным формированием заповедника, Волгоспасом и Главным управлением МЧС по Астраханской области. Слаженные действия всех ведомств помогли ликвидировать огонь в максимально возможные короткие сроки.



Отметим также, что губернатор Игорь Бабушкин сообщил, что виновные будут обязательно найдены. "Мы обязательно разберёмся, найдем причину возгорания и накажем виновных. Очевидно одно – пожар стал следствием деятельности человека. К сожалению, не все понимают важность сохранения природы и четко оценивают риск для здоровья окружающих, поэтому в своих личных целях идут на такие серьёзные преступления", - подчеркнул Игорь Бабушкин.