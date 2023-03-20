Посольство Польши опровергло заявление своего посла о готовности Варшавы вступить в конфликт с РФ

Посольство Польши во Франции опровергло слова своего посла о готовности Варшавы стать участницей конфликта с Россией, если Киев потерпит поражение.

В ведомстве заявили, что слова Росцишевского подверглись неправильной интерпретации, поскольку были оторваны от контекста.

По мнению дипмиссии, прослушивание всего разговора дает понять, что в нем якобы нет обещания непосредственного участия Польши в конфликте, а лишь предупреждение о последствиях поражения Украины, в частности риск "нападения или втягивания России в войну очередных стран Центральной Европы, стран Балтии и Польши". Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее польский посол в Париже Ян Эмерик Росцишевский в эфире канала LCI заявил, что, если Украина не сможет "отстоять независимость" на поле боя, то польской армии придется стать прямым участником конфликта с Российской Федерацией.