Переводила через дорогу в неположенном месте. В Екатеринбурге бабушке грозит 2 года за травмирование внучки

Перед судом предстанет пенсионерка из Екатеринбурга, из-за необдуманных действий которой пострадала ее 2-летняя внучка. Женщина решила перевести ребенка через дорогу в неположенном месте, что привело к ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратура по Свердловской области, инцидент произошел в июле прошлого года. Женщина 1951 г.р. вместе с внучкой направлялись на остановку общественного транспорта "Сухоложская". Вместо того, чтобы перейти дорогу по безопасному пешеходному переходу, пенсионерка взяла ребенка на руки и просто стала пересекать проезжую часть.

В это время с прилегающей территории на дорогу со скоростью около 15 км/ч выехал автомобиль "КИА Пиканто" под управлением женщины. Увидев пешехода, водитель сразу затормозила, однако не смогла предотвратить наезд.

В результате пенсионерка выронила внучку на асфальт, из-за чего у той позднее диагностировали сочетанную травму головы, туловища и конечностей, а также черепно-мозговую травму, квалифицированную экспертами как причинившую ребенку тяжкий вред здоровью.

В прокуратуре пояснили, что в отношении водителя не стали возбуждать уголовное дело, поскольку вина в произошедшем полностью лежит на бабушке пострадавшей. Уголовное дело в отношении последней направлено мировому судье судебного участка № 5 Чкаловского судебного района Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Теперь пожилой екатеринбурженке грозит до 2 лет лишения свободы.