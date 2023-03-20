Baza: В Симферополе незивестный устроил взрыв на газопроводе

В столице Крыма вечером 19 марта произошел взрыв на участке газопровода недалеко от улицы Балаклавской – на участке газового кранового узла. По данным Telegram-канала Baza, неизвестный заложил самодельное взрывное устройство эквивалентное 200 граммам тротила.

Газоснабжение в результате взрыва нарушено не было. Одна из труб погнулась, но узел остался цел.

Власти пока не комментировали инцидент. В Telegram-канале главы республики Сергея Аксенова пока есть только поздравление с днем рождения Радию Хабирову, главе Башкирии.