20 Марта 2023
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Общество Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

361 общественное пространство и 1155 дворов благоустроены в Новосибирской области за последние пять лет

Результаты развития и модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и энергетики региона накануне губернатору Новосибирской области представил министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов.

Андрей Травников подчеркнул: «2023-й год должен стать для региона годом новых подходов, чтобы все задачи, поставленные Президентом, были решены нами качественно и своевременно. Это касается, в том числе, и наших подходов к благоустройству территорий».

Андрей Травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Как отметил председатель Общественного совета при минЖКХ региона Александр Обрывко, федеральные проекты сегодня играют ключевую роль в выравнивании качества жизни между областным центром, малыми городами и сёлами. И отметил, что "все работы контролируются областными министерствами и лично губернатором, объёмы работ за последние 5 лет выросли кратно".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, в регионе ещё до начала реализации федеральных проектов была запущена программа создания комфортного и привлекательного облика городов и сёл. На тот момент сформировался ясный запрос от жителей – нужно больше парков, скверов, аллей, уютных дворов. Благодаря участию в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» удалось кардинально увеличить объёмы работ по этому направлению.

До старта проекта в регионе благоустраивалось в год 5-6 объектов, в период с 2017-18 годов их количество увеличилось многократно. В общей сложности за 6 лет преобразилось 361 общественное пространство. Благоустроены 1155 придомовых территорий. В Новосибирске преобразились и получили новую жизнь Михайловская набережная, Заельцовский парк, появился Дисперстный парк в Кировском районе. Завершён масштабный проект по созданию нового парка у Ледовой арены.

Новосибирская область реализует федеральной проект в ускоренном режиме. В период 2020-2022 гг. в регионе планировалось расселить 4 тысячи 430 человек из аварийного жилищного фонда площадью порядка 80 тысяч квадратных метров. Сейчас фактически расселено более 5 с половиной тысяч жителей – это 124% от плана. В 2023 году должно быть завершено расселение всего жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года.

общественные пространства, благоустройство, нацпроект(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Своевременно завершив реализацию этого федерального проекта, в следующем году Новосибирская область включится в новую программу – по расселению фонда, признанного аварийным уже с 2017 по 2021 год включительно – а это 428 многоквартирных домов.

Новым инструментом ликвидации аварийного фонда в городской застройке становится комплексное развитие территорий, в ходе которого возводится значительное количество новых объектов, что безусловно требует тщательной подготовки, в том числе в части энергообеспеченности площадок и объектов.

Инвестиционные программы сетевых организаций в регионе, в первую очередь, АО РЭС, обеспечили создание новых свободных мощностей на центрах питания. В результате, на 760 МВт увеличился резерв свободной мощности. Сегодня 303 подстанции – 93% от всего количества – являются открытыми для заявителей, из них 159 были раскрыты только за последние три года. Это позволило обеспечить доступ как бытовым потребителям на территориях, так и создать условия для реализации масштабных проектов.

Теги: благоустройство, общественные пространства, андрей травников, национальные проекты, расселение аварийного жилья



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