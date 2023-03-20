Ашманов рассказал в Мосгордуме, как через цифровизацию усиливается зависимость России от Запада

Уже сейчас установлен режим тотальной цифровой слежки за гражданами, включая биометрическую через распознавание лица. Данные массово отправляются за границу, а проводимая цифровизация только усиливает зависимость от Запада и является прямой угрозой национальной безопасности России, об этом в Мосгордуме рассказал специалист в области искусственного интеллекта, член Совета по правам человека при президенте РФ, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов на круглом столе "Проблемы защиты персональных данных для обеспечения национальной безопасности".

Официальная легенда цифровизации гласит, что это удобно. Именно этим объясняется массовое внедрение камер с распознаванием лиц. Например, в метро это сделано под предлогом "оплаты лицом".

"Если вы спросите, то, конечно, вам скажут, что на все остальные лица они не смотрят. Но дело в том, что на выходных турникетах тоже стоят камеры. Зачем они нужны, если человек уже "заплатил лицом"? Собирают всех. Причем вы знаете, что только что был принят закон о биометрии, и он запрещает, например, собирать биометрию на несовершеннолетних. Очевидно, что закон грубо нарушается. Я разговаривал с замглавы Минцифры, и там многие не понимают. Они думаю, что биометрия - это какая-то сложная фотография, которая должна шевелиться и т.д. Нет, это неверно. Нельзя опирать законы на уровень развития технологий у конкретных частных компаний. Я думаю, они уже сейчас спокойно детектируют человека по пяти мутным фоткам или по мочке уха. И дальше будет только хуже. Биометрия - это просто способ идентификации человека по внешности . Это не формат данных. И этот вид идентификации серьезно ограничен новым законом, но его все нарушают", - рассказал Ашманов.

В реальности начальству заносят другие аргументы. Прежде всего, что это необходимо для безопасности. Но есть и непубличные аргументы: мы будет знать все обо всех, не допустим майдана, удержим страну и т.п. Но что происходит по факту? В стране образуется новый цифровой класс, который владеет цифровыми средствами производства, и это отнюдь не чиновники.

Эксперт привел в пример мысленный эксперимент. В какой-то мэрии какого-то мегаполиса мэр приходит к айтишнику и говорит: мне надо вычислить еще каких-то данных про граждан. Айтишник может ему ответить, что это технически невозможно. Или что это возможно, но через время. Или же что ему нужно денег, и он сделает через полгода. И чиновник должен быть готов к любому из этих ответов, так как проверить он ничего не может. То есть реальная власть концентрируется в руках нового цифрового класса.

"За последние четыре года он украл данные всех наших граждан, которым совершили миллиарды звонков потом мошенники. Звонки были сначала от службы безопасности "Сбербанка" или других банков. Они сначала эксплуатировали ФИО и телефон. А дальше началось: "Это следователь прокуратуры. У вас есть такой-то кредитный договор. Вы по нему не платите. Я обязан возбудить уголовное дело. Но если вы чуть-чуть погасите, тогда мы, может быть..." Откуда эти сведения? Кто ответил за это? Где посадки? Новый цифровой класс чувствует новую цифровую власть нутром, он к ней рвется, поэтому их так трудно остановить. Данные - это фактически новый актив", - пояснил специалист.

Он рассказал о книге Шушанны Зубов о "надзорном капитализме", в котором, по его мнению, сделано окрытие, подобное открытию Карлом Марксом теории прибавочной стоимости. Сейчас прибавочная стоимость - это так называемый поведенческий излишек (историк Андрей Фурсов перевел это как поведенческий прибавочный продукт). Это работает очень просто.

"Когда какие-то сервисы, государственные или частные, оказывают нам какую-то услугу и говорят, что им нужны персональные данные, чтобы оказать эту услугу, в реальности они берут гораздо больше И вот это "больше" они используют потом либо для перепродажи, либо для того, чтобы нам же втюхивать товары и с нас за этот "поведенческий излишек" взять еще деньги. По сути это новая прибавочная стоимость, за которую они бьются", - говорит Ашманов.

Какие угрозы это несет Российскому государству? Через программу цифровой экономики и коэффициент цифровой трансформации региона. Если с губернатора за это спрашивают, он начинает быстро действовать и стремится поскорее заимствовать готовое. А готовое - это западное.

"Весь искусственный интеллект у нас заимствованный. Весь. У нас он не производится. Вот эти библиотеки нейронные, которые используются в том числе в мэриях для распознавания лиц, - они говорят, что это собственное. Нет. Это вещи, взятые у "Гугла" и "Фейсбука" (экстремистская соцсеть. - прим. Накануне.RU). Основное, на чем они капитализируются, - это данные, вот те самые лица, которые собирают со всех под предлогом улучшение качества. Все, кто заключают контракты, отдают лица обратно. Соответственно, мы погружаемся глубже в цифровую колонизацию", - подчеркнул эксперт.

Фактически через программу цифровизации данные на россиян сливаются за границу. Всего операторов персональных данных в России тысяч 40. А их должно быть штук 10.

"Надо прямо говорить, что персональные данные - это вопрос национальной безопасности. Персональные данные нужно перевести в такую категорию, что это токсичный материал и чтобы за них боялись браться, как за радиоактивные материалы", - заключил Ашманов.

Недавно Министерство экономического развития, добавил он, прислало "хамскую отписку", что гражданам нельзя сохранять оригиналы документов на бумаге, так как это замедлит цифровую трансформацию. А если люди этого не понимают, то их мнение можно не принимать во внимание.

Выход эксперт видит в том, что нужно требовать не отказ от цифровизации, а "альтернативную цифровизацию", то есть внедрение цифровых технологий с соблюдением всех законных требований - без слежки, требования на каждом шагу своих данных и т.п.