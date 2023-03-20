В Екатеринбурге суд прикрыл суши-маркет, где массово отравились клиенты

В Екатеринбурге суд приостановил работу суши-маркета "Фишка 96" на 90 суток. Об этом Накануне.RU сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Ранее сообщалось, что четверо клиентов данного суши-маркета на улице Рябинина, 18/2 заболели сальмонеллезом. Трое из них были госпитализированы. На компанию был наложен запрет деятельности, а в адрес ИП выдано предписание о дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятиях.

Сегодня, 20 марта, суд по материалам Роспотребнадзора вынес решение о приостановлении деятельности общепита на 90 суток с учетом фактического времени закрытия.

"Эпидрасследование продолжается. Виновные будут привлечены к ответственности", - заверили в надзорном ведомстве.

Напомним, что сразу после массового отравления служба доставки роллов "Фишка 96" свернула свою деятельность.